3575 إصابة و12 وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 653 ألفًا و557 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 1236 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 611 ألفا و36 حالة وبنسبة شفاء 93.5%.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفا و204 حالات وفاة.