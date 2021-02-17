رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الرخام والجرانيت» تناقش منظومة الضرائب الإلكترونية الأسبوع المقبل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:24 م
محمد عارف
محمد عارف
دعاء أبو العزم
طباعة
تعقد شعبة الرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، الأسبوع المقبل، اجتماعا لشرح النظام الإلكتروني الجديد في التسجيل في منظومة كسب العمل والقيمة المضافة والضرائب العامة وكيفية العمل عليها.

وقال محمد عارف، رئيس الشعبة، إن الاجتماع سيناقش أيضا واجبات التجار والمصنعين وميثاق شرف المهنة والالتزام به، والتأمين الصحي المقدم من الغرفة التجارية، وكيفية تنشيط سوق العمل الداخلي والخارجي لعام 2021.

وأضاف عارف، في بيان صحفي، أن الاجتماع سيتناول 4 محاور رئيسية تتمثل في التدريب العملي على منظومة الضرائب الإلكترونية بحضور مكتب الضرائب بالغرفة، وخطة المعارض المحلية والدولية بحضور الدكتورة حنان اسماعيل.

واستكمل أن المحور الثالث يتمثل في ميثاق الشرف بين تجار وصناع الرخام والجرانيت في مصر، وشرح منظومة التأمين المقدمة من الغرفة لمنتسبي الغرقة، بالإضافة إلى سبل المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

الصور

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل