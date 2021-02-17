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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وسط صعود لأسواق الأسهم.. الدولار يسجل خسائر عالميًا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:42 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
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كشفت تقارير عالمية، عن ارتفاع معنويات الأسواق خلال الأسبوع، مع حالة التفاؤل نتيجة للاقتراب من تمرير حزم التحفيز المالي الأمريكية، وكان الأسبوع جيدًا على صعيد الأصول ذات المخاطر والسلع.

وسجلت الأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها تاريخيًا، ووصل البترول إلى أسعار ما قبل الوباء، كما سجلت البيتكوين أسعارًا مرتفعة قياسية.

وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية، خاصة مع صعود عوائد السندات ذات آجال 10 سنوات و30 سنة، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020 بعد ضعف الطلب بصورة نسبية في مزادات السندات الأطول أجلًا قبل أسبوع التداول القصير.

وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 1.5%، بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في شهر مارس، مقابل احتمالات لرفع الفائدة بنسبة 0.1% في الجمعة الماضية.

فيما سجل مؤشر الدولار خسائر بقياس أسبوعي مع صعود أسواق الأسهم، ومدعومًا بإقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر. وارتفع اليورو بسبب تراجع الدولار ليصل الى مستوى 1.21 ليكسر وتيرة خسائره التي استمرت أسبوعين متتاليين.

كما صعد الجنيه الإسترليني، محققًا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2018، كان ارتفاع العملة على مدار الأسبوع مدفوعًا بشكل أساسى بالتفاؤل بشأن اللقاح، وكذلك قرار بنك إنجلترا في الأسبوع السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفعت أسعار الذهب نتيجة ضعف الدولار، وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنحو 0.67%، والجدير بالذكر أن المؤشر قد حقق ارتفاعًا فى كل يوم من أيام الأسبوع محققًا مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي.

وسجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا صاروخيًا حيث وصلت إلى ما يقارب من 48.000 دولار أمريكي، مسجلة بذلك مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ومحققة رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بدأت العملة الرقمية في اكتساب بعض الشرعية من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية. وبدأت عملة البيتكوين في جذب انتباه الأسواق، بعد أن أعلنت شركة تسلا (Tesla) يوم الإثنين بأنها قد استثمرت حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في العملة الرقمية الشهر الماضي لتنويع احتياطياتها، علاوة على ذلك، تنوي الشركة أن تقبل عمليات الدفع بعملة بيتكوين في القريب العاجل.

وبعد هذا التصريح، ارتفع سعر بيتكوين، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث ارتفع خلال جلسة التداول أكثر من 14%. وفي يوم الخميس، صرح بنك بي إن واي ميلون (BNY Mellon) - وهو أقدم بنك في أمريكا- بأنه يخطط لتقديم خدمة متكاملة للأصول الرقمية التي من شأنها السماح للعملة الرقمية بالمرور عبر نفس الشبكة المالية التي تستخدمها حاليًا للحيازات التقليدية، ويمثل هذا التصريح خطوة مهمة نحو القبول العام للعملات الرقمية الأكثر قيمة في العالم.


وسجلت أسواق الأسهم العالمية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية ارتفاعًا، مدفوعة بحالة التفاؤل مع قرب تمرير حزم التحفيز المالية الأمريكية، وتطورات عمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى جانب انخفاض معدل الإصابات وحصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. ومن الجدير بالذكر أن صافي التدفقات إلى صناديق الأسهم العالمية حققت مستوى قياسيًا غير مسبوق من حيث القيمة هذا الأسبوع، حيث بلغت أكثر من 58 مليار دولار.

وارتفعت مؤشرات ستاندرد أن بورز S&P500 وداو جونز الصناعي وناسداك المركب بنسبة 1.23% و1.00% و1.73% على التوالي مدفوعين بانتعاش الأسهم الدورية، مثل أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي ومكاسب أسهم التكنولوجيا.

وقاد ساهم تويتر في المكاسب الأسبوعية لمؤشر ستاندرد أن بورز S&P500، حيث حقق عائدًا بلغ 26.63% بعد إعلان الشركة يوم الثلاثاء الماضي عن تحقيقها لنتائج قوية في الربع الرابع. وفي نفس الوقت، انخفض التقلب الذي اجتاح الأسواق في وقت سابق من هذا العام، والذي بلغ ذروته في آخر شهر يناير، حيث أنهى مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق الأسبوع عند 19.97 نقطة نزولًا من مستوى 27.1 نقطة التي سجلها المؤشر نتيجة موجة الشراء القوية لدى صغار المستثمرين والأفراد المتداولين في السوق، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 قبل أن تهز الجائحة الأسواق، وامتدت الحالة المعنوية الإيجابية إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.09%.

استفادت أيضًا الأسواق الناشئة من شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلى لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM) بنسبة 2.40%.

وارتفعت أسعار البترول الخام بنسبة 5.21%، لتغلق عند أعلى مستوى لها في أكثر من عام، وأنهت الأسبوع عند 62.4 دولار للبرميل، مخترقة المستوى النفسى المهم 60 دولارًا.

ارتفعت الأسعار وسط آمال بأن تعمل حزم التحفيز المالي الأمريكي على تعزيز الاقتصاد وتغذية الطلب، بينما يستمر المعروض في الانخفاض، بسبب خفض الإنتاج من أكبر المنتجين في العالم. كان ارتفاع الأسعار مدعومًا أيضًا بانخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، مع زيادة إنتاج معامل التكرير إلى مستويات ما قبل الوباء، كما أفادت وكالة معلومات الطاقة.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير صادر عن منظمة أوبك إلى أن الطلب على النفط حول العالم في عام 2021 سيتعافى بشكل أبطأ، مما كان يعتقد سابقًا، مما قلص بعض المكاسب للاقتصاد.

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