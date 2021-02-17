حزب جزائري معارض مشيدًا بالرئيس «تبون»: متفتح ولا يرفض أي نقاش

قال سمير بوعكوير، مستشار الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية (معارض)، إن الرئيس عبد المجيد تبون متفتح على كل المسائل، ولا يرفض أي نقاش زيادة على كونه متجاوب وشديد الإصغاء.وأضاف بوعكوير - في تصريحات اليوم الأربعاء - إن «الرئيس تبون بدا خلال لقائه مع قادة جبهة القوى الاشتراكية يوم الاثنين الماضي، متفتحا على جميع المسائل، ولا يرفض أي نقاش كان، وأعطى الانطباع برغبته في تحقيق الأفضل».وأكد أن المؤسسة العسكرية تعتبر خطا أحمرا لا يمكن إطلاقا تجاوزه، شأنها في ذلك شأن وحدة الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس تبون كان متجاوبا وشديد الإصغاء للطلبات التي قدمتها جبهة القوى الاشتراكية.وأوضح أن اللقاء مع الرئيس تبون، دام ما لا يقل عن ساعتين ونصف، وقال إنه حتى وإن استلزم الحال اللجوء إلى إجراءات تهدئة مستعجلة، فان الأمر يتعلق قبل كل شيء، بتحرير المجالين الإعلامي والسياسي.وأضاف أن الانتخابات لا تعد أولوية بالنسبة لحزبه، علما أنه ينبغي أولا الاستجابة لشروط، مشيرا إلى أن الانتخاب لا ينحصر في يوم الاقتراع فحسب.وتطرق إلى الحراك الشعبي، قائلًا إن «الحراك لم يعين ابدا ممثلين ولم يطالب بالحوار مع السلطة»، معتبرا أنه هنا يكمن الدور الأول للنخبة السياسية.وحذر من أن الاستحواذ الذي يتعرض له الحراك ألقى عليه نوع من الغموض وحوله إلى وسيلة تردي وتدهور بين أيدي أولئك الذي يعملون على النيل من الجزائر".