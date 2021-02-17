أحمد رزق: «فى يوم وليلة» سيجذب الجمهور من التتر حتى الإخراج

قال الفنان أحمد رزق، إنه متفائل بنجاح مسلسل" في يوم وليلة" خاصة أن أحداثه جديدة ومختلفة وتدور في إطار من الإثارة والتشويق، وهو ما أصبح المشاهد يبحث عنه دائمًا ليبتعد عن الملل والإطالة، لذلك يتميز مسلسله بالغموض الذي سيجذب المشاهد بداية من التتر الذي يقوم بغنائه المطرب إبراهيم الحكمي وصولا للأحداث الشيقة والإخراج المميز.وأشار الفنان في تصريحات لـ "الدستور" إلى أنه وافق على بطولة المسلسل فور عرضه عليه من قبل شيرين عادل وأكثر ما حمسه هو السيناريو، الذي وجده يتضمن أحداثا مثيرة وشيقة، مؤكدًا أن المخرجة شيرين عادل لها دور كبير أيضًا لموافقته على المسلسل، حيث يحب أن يتعاون معها لتميزها في إخراج أعمالها الفنية ودائما تفضل أن تخرج أعمالها في أحسن صورة ممكنة، لذلك تهتم بكل صغيرة وكبيرة كما أنها تخلق أجواء جميلة مليئة بالبهجة والروح الرياضية والحب.وعن دوره في المسلسل فضل أحمد رزق عدم الإفصاح عن كافة التفاصيل ليكون مفاجأة لجمهوره، ووعدهم بأنه سيظهر بشكل جديد ومختلف عما اعتادوا عليه، خاصة أن الأحداث مليئة بالمواقف التي تتسم بالغموض والبحث عن كافة أدلة جريمة القتل الغامضة، مما يزيد الإثارة في كل حلقة أكثر من التي عرضت قبلها.وعن الصعوبات التي تعرض لها خلال تصوير العمل، أكد أنه لم يكن هناك أي صعوبات خلال التصوير ولكن هناك أمر واحد صعب عليه الأمر وهو إصابته بشرخ في ركبته أثناء تصوير أحد المشاهد في دار القضاء العالي، مما جعله يحصل على إجازة لمدة أسبوعين.وأكد النجم أن شركة سينرجي المنتجة للعمل لم تقصر في أي شيء احتاجه المسلسل أو صناعه، كما أنها حرصت على توفير كل ما يلزم للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه كانت هناك شركة خاصة لتوفير كل المستلزمات الطبية بالإضافة إلى ضرورة وجود طبيب في كل يوم تصوير وفي كل موقع تصوير، مشيرًا إلى أن المنتج تامر مرسي يغامر بعمله خلال هذه الظروف الصعبة ولكن دائمًا، مغامرته تكون منصفة وناجحة بسبب إنتاجه الضخم الذي يخرج الأعمال الفنية في أبهى صورها.