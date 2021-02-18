مع بدء تطبيقها في الإسماعيلية.. كيف رفعت منظومة «التأمين الشامل» مستوى الخدمة الطبية؟

• تدريب وتحسين الخدمات للمقدمة للأطقم الطبية



• خارطة تطبيق التأمين الشامل في الجمهورية



• انضمام 3 محافظات جديدة للمنظومة



تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الطبية في السنوات القليلة الماضية، ولم تكتف فقط بإطلاق المبادرات الصحية، بل قامت بتطوير المنظومة الطبية المقدمة للمواطنين كلها من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.وفي عام 2018 وضعت الدولة مخطط تطبيق للمنظومة في محافظات الجمهورية تباعًا، ومع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاث محافظات ضمن المرحلة الأولى وهي الإسماعيلية والأقصر وشمال سيناء."الدستور" تعرض القصة الكاملة للتأمين الصحي وكيف ساعدت الأطقم الطبية والمرضى.ميادة إبراهيم، ممرضة بمستشفى بورسعيد للتأمين الصحي الشامل، قالت إن المستشفى منذ افتتاحه قدم خدمات ذات جودة عالية لمواطني بورسعيد، موضحة أن المواطنين أنفسهم شعروا بتغير طبيعة الخدمة الطبية المقدمة لهم منذ تطبيق التأمين الصحي.وتابعت: لم يغير التأمين الشامل حياة مواطني بورسعيد فقط، وإنما غير أيضًا حياة الأطقم الطبية العاملة فيها، عندما قام بفتح أبوابه لانتداب أطقم طبية من كل مستشفيات الجمهورية، مشيرة "الحصول على رواتب عالية وأضعاف ما كنا نحصل عليه منذ عملنا في الصحة ليس الميزة الوحيدة، ولكننا نعمل في مستشفيات تشبه المستشفيات الموجودة في دول العالم المتقدمة من حيث الإمكانيات والأجهزة، ورغم عملنا لساعات طويلة إلا أن التقدير الذي نحصل عليه، ورضا المرضى به لا يجعلنا نشعر بإرهاق العمل".وأضافت أم محمد عبدالله بقسم مكافحة العدوى بمستشفى بورسعيد للتأمين الشامل، أن معايير مكافحة العدوى المطبقة بالمستشفى تعادل مثيلاتها في دول العالم الكبرى والدليل على ذلك أنه رغم انتشار فيروس كورونا ظل المستشفى يقدم خدماته للمرضى دون توقف ودون تسبب في انتقال العدوى من وإلى المرضى والعاملين، موضحة أن المستشفى طبق معايير عالية في مكافحة العدوى منذ انتشار الفيروس وحتى الآن يشهد بها جميع المرضى الذي تعاملوا مع المستشفى خلال هذه الفترة.وأردفت: الأطقم الطبية في التأمين الشامل حصلوا على مرتبات عالية فلم يعد من الضروري أن يسافر أي طبيب أو ممرض للعمل بالخارج من أجل المرتبات لأن المنظومة الجديدة وفرت مرتبات عالية جدًا توازي ما يحصل عليه العاملون بالخارج، بالإضافة إلى التدريبات المكثفة التي نحصل عليها كل فترة لنتماشى مع كل جديد في المنظومة الطبية.مع تداعيات انتشار فيروس كورونا والتي أثرت على العالم كله وأدت إلى تطبيق حظر التجوال في الكثير من الدول ومنها مصر التي طبقت حظر جزئي، تأخرت خطة الحكومة لتطبيق التأمين الشامل عدة أشهر.فحسب قانون التأمين الشامل، كان سيتم تطبيق التأمين الشامل على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 فى محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، ليتم افتتاح باقي مستشفيات المرحلة الأولي مع بداية 2021.وحسب القانون سيتم افتتاح المرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 في محافظات: الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، وأسوان، والثالثة من 2024 إلى 2026 في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ.والمرحلة الرابعة تأتى في الفترة ما بين 2027 إلى 2028 في محافظات: بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، والفيوم، والخامسة من عام 2029 إلى 2030 فى محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة تطبق عامي 2031 و2032 في محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، ويغطى قانون التأمين الصحي الجديد جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمّن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض.أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.وشمل المجمع الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبوخليفة (المخصص للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركزا طبيا ووحدة صحية من المقرر دخولها التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 382 سريرا، كما يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة في مختلف التخصصات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال أقسام استقبال وطوارئ، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهري، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين.