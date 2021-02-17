تصفية 9 مسلحين في داغستان خلال عام 2020

قال وزير داخلية جمهورية داغستان الروسية عبد الرشيد ماجوميدوف، اليوم الأربعاء، إن أجهزة إنفاذ القانون المحلية قضت على 9 متشددين في داغستان في عام 2020.وقال ماجوميدوف قوله للصحفيين "تمت تصفية 9 مسلحين في اشتباكات العام الماضي.. وفي الوقت نفسه لم نفقد أي موظف"، وأوضح أنه في العام الماضي، تم تسجيل ما يزيد قليلًا على 700 جريمة ذات طابع إرهابي.وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل أيضًا مشاركة مواطنينا في صفوف مجموعات مسلحة غير شرعية في الخارج، لا سيما في صفوف تنظيم داعش ويوجد قرابة 150 مواطنًا من هذا القبيل، بينهم العديد من النساء.كانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أكدت أنه تم تصفية 49 مسلحًا في روسيا خلال العام الماضي.