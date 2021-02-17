رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:15 م
السفر
السفر
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين بخصوص أخبار السفر إلى السعودية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في فتح الطيران للسفر إلى السعودية، خلال هذه الفترة، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة.

أخبار السفر إلى السعودية

ووفقا لما نشرته السلطات السعودية، فقد قامت بتمديد القيود المفروضة على مغادرة المواطنين للمملكة وفتح المنافذ الحدودية، حسبما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية،  حيث كشفت مصادر داخل أروقة وزارة الداخلية السعودية، عن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل سيكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الاثنين 17 مايو المقبل 2021.

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تقوم السلطات السعودية، برفع القيود بشكل كامل وفتح باب الطيران والسفر للسعودية في يوم 31 مارس المقبل، إلا أنها فوجئت  الجميع ببيان رسمي صادر عن الوكالة الإخبارية، وذلك نظرًا للحالة الصحية التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي تكبدت خسائر فادحة، وراح ضحيتها الكثير من الأرواح حول العالم.

أسباب تمديد قرار غلق باب السفر للسعودية

وطبقا لما كشفته المصادر داخل وزارة الداخلية السعودية، أن قرار تمديد القيود، وغلق السفر، جاء بناءً على توضيح وزير الصحة، توفيق الربيعة من أن الشركات المصنعة للقاح كورونا تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، إضافة إلى الوصول إلى معدلات مناعة مرتفعة لدى سكان المملكة.

استمرار رحلات الطيران في عودة المصريين

من جهتها، وحسب بيانات رسمية، خلال الفترة الحالية، فقد أعلنت وزارة الطيران المدني المصري، أن شركة "مصر للطيران" ستستمر في تسيير رحلات العودة من السعودية لنقل المصريين وغيرهم إلى القاهرة، أثناء فترة تعليق السفر إلى المملكة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
المزيد

الثقافة

«الثقافي الفرنسي» يفتح باب التقديم لبرامج POLYTECH

الثقافي الفرنسي يعلن فتح باب الترشح لمنحة رفاعة الطهطاوي

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ