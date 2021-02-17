أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين بخصوص أخبار السفر إلى السعودية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في فتح الطيران للسفر إلى السعودية، خلال هذه الفترة، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة.

أخبار السفر إلى السعودية

ووفقا لما نشرته السلطات السعودية، فقد قامت بتمديد القيود المفروضة على مغادرة المواطنين للمملكة وفتح المنافذ الحدودية، حسبما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، حيث كشفت مصادر داخل أروقة وزارة الداخلية السعودية، عن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل سيكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الاثنين 17 مايو المقبل 2021.





ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تقوم السلطات السعودية، برفع القيود بشكل كامل وفتح باب الطيران والسفر للسعودية في يوم 31 مارس المقبل، إلا أنها فوجئت الجميع ببيان رسمي صادر عن الوكالة الإخبارية، وذلك نظرًا للحالة الصحية التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي تكبدت خسائر فادحة، وراح ضحيتها الكثير من الأرواح حول العالم.

أسباب تمديد قرار غلق باب السفر للسعودية

وطبقا لما كشفته المصادر داخل وزارة الداخلية السعودية، أن قرار تمديد القيود، وغلق السفر، جاء بناءً على توضيح وزير الصحة، توفيق الربيعة من أن الشركات المصنعة للقاح كورونا تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، إضافة إلى الوصول إلى معدلات مناعة مرتفعة لدى سكان المملكة.

استمرار رحلات الطيران في عودة المصريين

من جهتها، وحسب بيانات رسمية، خلال الفترة الحالية، فقد أعلنت وزارة الطيران المدني المصري، أن شركة "مصر للطيران" ستستمر في تسيير رحلات العودة من السعودية لنقل المصريين وغيرهم إلى القاهرة، أثناء فترة تعليق السفر إلى المملكة.