شعراوي: حملات لضبط المخازن غير المرخصة بجسر السويس في القاهرة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضرورة التصدي بكل حزم للورش والمخازن غير المرخصة خاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال بكافة المحافظات، مؤكدا بدأ الجهات المعنية بمحافظة القاهرة منذ أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، شن حملات على المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس.وقال شعراوي، إنه تم التنسيق مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وحي السلام أول، وسيتم تنظيم حملات على مدار عدة أيام لغلق المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بتلك المنطقة، والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين وتعوق حركة السكان، مضيفًا أن المحافظة بدأت منذ أمس الثلاثاء حملاتها، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 4 مخازن للأقمشة، كما تم رفع عدادات الكهرباء عن عدد آخر من المخازن.وأشار شعراوي إلى أنه تم رفع كميات كبيرة من الأقمشة، كان أصحاب المخازن والورش يشغلون بها الجوانب الفارغة بين العقارات، وهو ما كان يعرقل حركة المواطنين.وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم أيضًا تشميع عدد من الشقق السكنية التي تم تحويلها إلى ورش ومخازن بالمخالفة، لافتًا إلى إستمرار الحملات لعدة أيام فى تلك المنطقة.ونوه شعراوي إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة سيقوم بالمتابعة مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى ومراجعة التراخيص الصادرة للمخازن والورش والمصانع الموجودة أسفل عقارات تلك المنطقة المشار إليها، وكذا الشقق السكنية التي تم تحويلها إلى ورش ومخازن بتلك العقارات.وأكد شعراوي أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات لمخازن أو مصانع أو ورش غير مرخصة في العقارات السكنية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حرصًا علي حياة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وقاطني العقارات.تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي أسامة كمال أذاع تقريرا في برنامجه "90 دقيقة" بفضائية "المحور" بحلقة مساء الإثنين بعنوان "قنبلة موقوتة في جسر السويس تهدد بكارثة".