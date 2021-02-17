الرئيس العراقي يشدد على تعزيز الدولة واستئصال الإرهاب

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز سلطة الدولة واستئصال الإرهاب، وفق لقناة الارهابية.وكشفت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، مزيدا من التفاصيل عن الهجوم الصاروخي الذي ضرب مطار أربيل ومناطق قريبة منه، ليل الاثنين الثلاثاء.وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم وعلى المنظومة الأمنية في كردستان العراق مراجعة الخرق الأمني.وكانت سلطات إقليم كردستان قالت في وقت سابق إن مصدر الصواريخ هو منطقة الكوير في محافظة نينوى المجاورة للإقليم، والواقعة شمال غربي أربيل.ونقل مراسلنا في أربيل عن مصادر أمنية قولها إن التحقيقات الأولية، أظهرت أن الشاحنة التي استخدمت في إطلاق الصواريخ كانت قادمة من بلدة بردرش في محافظة نينوى العراقية، وتقع جنوبي أربيل، وهي تقع بالقرب من محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.