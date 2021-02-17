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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مع انخفاض الحرارة.. 3 وصفات مختلفة لشوربة العدس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:21 م
شوربة العدس
شوربة العدس
شيماء دهب
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يعتبر العدس من الأطعمة المفيدة للغاية خاصة في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة اليوم تعتبر شوربة العدس الخيار الأمثل والصحيح لما تحتويه من فوائد حيث يحتوي على عناصر الكاليسوم، الفوسفور، الحديد، كما أنه غنى بخصائص البروتين الحيواني.

في السطور التالية نوضح 3 طرق مختلفة لعمل شوربة العدس.

1- شوربة العدس الحلبية

المقادير:
- كوب ونصف من العدس
- 2 ملعقة سمنة صغيرة.
- ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
- نصف كوب من الأرز
- 4 فصوص من الثوم المفروم الناعم
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- القليل من الملح
- 4 أكواب من الماء

طريقة التحضير
- بعد غسل العدس بشكل جيد والأزر يتم وضعهما سويًا على النار مع التغطية حتى التسوية مع كمية بسيطة من الملح.
- يتم تقليب الكزبرة مع الثوم على النار ثم يتم سكب المزيج على الشوربة.
- توضع في طبق التقديم مع إضافة القليل من عصير الليمون.

2- طريقة شوربة العدس المصرية

المقادير
- كوب عدس أصفر
- ثمرة بصل.
- 2 ثمرة بطاطس
- 3 ثمرات جزر
- ملعقة صغيرة كمون
- 5 أكواب ماء مغلي
- رشة ملح وفلفل ونصف ملعقة كركم

طريقة التحضير
- في ماء على النار يتم وضع العدس بعد غسله جيدًا.
- ومن ثم يتم وضع الخضروات من الجزر والبصل والبطاطس.
- يترك المزيج حتى الغلي لمدة 45 دقيقة.
- يرفع من النار ويتم وضعه بالخلاط الكهربائي
- يتم إضافة التوابل وبالهنا والشفاء.
3- طبق العدس على الطريقة التركية

المقادير:
- كوب عدس
- 3 ملاعق زبدة كبيرة
- 2 بصلة مفرومة.
- ثمرة بطاطس
- 2 بصلة مفرومة
- ثمرة طماطم
- 4 فصوص ثوم
- 4 أكواب من الماء
- ملح وفلفل اسود
- ثمرة جزر والقليل من النعناع

طريقة التحضير
- بعد غسيل العدس بشكل جيد، يتم تقطيع الخضروات من البطاطس والجزر لمكعبات صغيرة ثم تضاف للعدس في إناء على النار الهادئة.
- تضاف ثمرة البصل مع إضافة الثوم، ويترك على النار حتى الغليان.
- توضع مكعبات مرء دجاج على الخليط ويتم التقليب حتى نحصل على مزيج متماسك.
- يوضع الملح والفلفل ثم يرفع من النار ويتم ضربه في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات ويوضع النعاع على الوجه للتزيين.

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