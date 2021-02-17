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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الثلوج والأمطار الغزيرة تضرب قرى البحيرة (فيديو)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:05 م
طقس البحيرة
طقس البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، تساقطًا كثيفًا للثلوج وأمطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى خلو الشوارع من المارة، وانتشار المعدات الخاصة بسحب المياه من الشوارع.

يأتى ذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس السيئ المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة، التي يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر، مؤكدًا تواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والتأهب وحتى انتهاء الموجة، التي قد تستمر لمدة يومين، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كل الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقي كل البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، وإخلاء جميع مناطق الخطورة والمنخفضة وفقًا للخطط المعدة سلفًا.

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