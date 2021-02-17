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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: أولويتنا محاربة الوباء وإنقاذ أرواح المواطنين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:09 م
ماريو دراجي
ماريو دراجي
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أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن أولوية حكومته الجديدة هي محاربة وباء فيروس كورونا المستجد وإنقاذ حياة المواطنين.

وفي حديثه بقاعة مجلس الشيوخ قبيل التصويت على الثقة بحكومته اليوم الأربعاء قال دراجي: "الفكرة الأولى التي أود مشاطرتها لطلب ثقتكم تتعلق بالواجب الرئيسي الذي ندعو إليه جميعًا، وأنا أولًا "، وهو "المسؤولية الوطنية، مكافحة الوباء بجميع الوسائل وصون حياة مواطنينا، خندق نقاتل فيه الفيروس معا، عدو الجميع"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأضاف دراجي: " قبل أن أوضح برنامجي، أود أن أتحدث عن فكرة أخرى، مشتركة وداعمة لكل من يعانون آثار الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء، أولئك الذين يزاولون الأعمال الأكثر تضررًا أو توقفوا لأسباب صحية".

وأردف: "نحن نعرف أسبابهم، وندرك تضحياتهم الهائلة ونشكرهم، نحن ملتزمون بفعل كل شيء حتى يتمكنوا، في أقصر وقت ممكن، من الحصول على حقوقهم، والعودة إلى ممارسة مهنهم بشكل طبيعي".

وأشار رئيس الوزراء في معرض إعلانه برنامج حكومته، إلى أن "جهاز تنفيذي مثل هذا الذي أتشرف برئاسته، يمثل حكومة البلاد بكل بساطة، ولا يحتاج إلى أي صفة أخرى تحدده".

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد كلف دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، أوائل فبراير الجاري، وذلك بعد استقالة جوزيبي كونتي من رئاسة الحكومة.

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