موجة الطقس السيئ.. اختفاء المواطنين من شوارع المنوفية و«طوارئ قصوى»

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطاروتجنب تعطيل المرور، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مروري خاصة بمدن المحافظة.وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن عدة مناطق متفرقة بالمحافظة تعرضت لموجة من الطقس السيئ أدت إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تسببت في اختفاء المارة من الشوارع.وكلف "نجيب"، رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع، وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم عمل اللازم وشفط تجمعات مياه الأمطار في جميع أنحاء شوارع مركز ومدينة بركة السبع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع مياه الأمطار.