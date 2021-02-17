مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء بأن 22 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.