مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:37 م
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء بأن 22 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء بأن 22 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.