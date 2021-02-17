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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الكومسيك ومجموعة الثمانية».. تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وباكستان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:23 م
السيسي و مخدوم شاه
السيسي و مخدوم شاه محمود قريشي،
سمر عبدالله
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة الرئيس إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

وترصد "الدستور" العلاقات الاقتصادية بين مصر وباكستان.

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان خلال عام 2016 حوالى 119.4 مليون دولار، ونظرا لطبيعة السوق الباكستاني والتي تتميز بالكثافة السكانية ومن ثم ارتفاع الطلب ساهم الانخفاض المتكرر لقيمة العملة المصرية إلى تحول العجز في الميزان التجارى بين مصر وباكستان إلى فائض لصالح مصر خلال عام 2016.

تقع باكستان في المركز 60 من الدول المستثمرة في مصر، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال تصل إلى نحو 25 مليون دولار خلال الفترة من يناير 1970 وحتى 28 فبراير 2017 ممثلة في نشاط 93 شركة.

ترتبط باكستان بعلاقات وثيقة مع مصر ويبلغ عدد الشركات الباكستانية 94 شركة في مصر بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 25.3 مليون دولار وترتيبها الـ 59 على قائمة الدول المستثمرة في مصر وفقا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اتفاقية التجارة التفضيلية لمنظمة المؤتمر الإسلامي "الكومسيك"
مصر وباكستان من الدول المصدقة على اتفاقية التجارة التفضيلية لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي تضم 57 دولة، وقد الحق بالاتفاق بروتوكول للمنشأ تم اقراره في 2007 بموافقة ثلثي الأعضاء، وقامت مصر بالتحفظ على نسبة المكون المحلى "حيث طلب الجانب المصري ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 60% واتفق الأعضاء على 40%"؛ كما تحفظت مصر على منح الدول الأقل نموا ميزة تفضيلية بواقع 10% ليصبح الحد الأدنى للمكون المحلى 30% واتفق الاعضاء على منح الدول الاقل نمو هذه الميزة التفضيلية.

"مجموعة الثمانية"
في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي تم توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين ثمان دول أعضاء في 2006 لتشكيل مجموعة الثمانية النامية والتى تضم مصر، ماليزيا، بنجلاديش، إيران، باكستان، تركيا، اندونيسيا، نيجيريا.

"اتفاقات أخرى"
- اتفاق تجاري تم توقيعه عام 1975.

- اتفاق منع الاذدواج الضريبي موقع منذ 15 ديسمبر 1995.

- اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات موقعة في 16 أبريل عام 2000.

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