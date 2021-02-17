رئيس مركز الداخلة يشهد ختام دورة تدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي

شهد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ختام الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية الزراعة ونقابة الزراعيين بالمحافظة بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات مركز بحوث الحرير، والتى تقام علي مدار ثلاثة أيام بقاعة الدكتور سيد سيف بمركز الداخلة.وقال رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن الدورة التدريبية حثت على تشجيع الشباب لزراعة ورعاية أشجار التوت ومراحل إنتاج الحرير الطبيعي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في إنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة غازي، مدير مركز البحوث سابقا، والمهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين بالوادى الجديد، والمهندس محمد عبدالوهاب، مساعد المحافظ لشؤون التنمية الزراعية والمشروعات، والمهندس محمد كامل، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة.و شارك في البرنامج التدريبي، أساتذة ومتخصصون في إنتاج الحرير الطبيعي من مركز بحوث الحرير التابع لمعهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة، وتم خلال الدورة تقديم شرح تفصيلي لأهداف المشروع وزراعة أشجار التوت وتربية ديدان الحرير، وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، وطرق تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت، وتربية ديدان الحرير، والأدوات اللازمة للتربية، وخطوات التربية، والأمراض التي تصيب ديدان الحرير، وفي الختام تم تسليم الشهادات للمتدربين الذين شاركوا بالدورة.