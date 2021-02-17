باكستان تعلن القضاء على 3 إرهابيين خلال عملية أمنية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، نجاح قواته في القضاء على ثلاثة إرهابيين في شمال غرب البلاد.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه بناءً على المعلومات الاستخباراتية، نفذت قوات الأمن العملية الأمنية في بلدة "مير علي" في مقاطعة وزيرستان الشمالية المحاذية لأفغانستان، وتمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين.وأكد البيان أن الإرهابيين كانوا متورطين في الهجمات على القوات الأمنية وعمليات القتل المستهدف والاختطاف في المنطقة.