المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تتسلم لقاح «سينوفارم» الصيني

تسلمت المجر أول شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، مما يجعلها أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتسلم اللقاح الصيني.وقالت الدكتورة أجنيس جالجوتشي من إدارة علم الأوبئة بالمركز الوطني للصحة العامة بالمجر إن الدفعة، التي تسلمتها المجر أمس والمكونة من 550 ألف جرعة من اللقاح من شركة "سينوفارم" للأدوية المملوكة للدولة الصينية، تكفي لتطعيم 275 ألف شخص بجرعتين لكل فرد.وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم، أن الصفقة تعتبر جزءا من استراتيجية بودابست لشراء اللقاحات من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حصولها على مليوني جرعة من لقاح سبونتك (Sputnik-V) الروسي الشهر الماضي.وأوضح بيان حكومي أن عملية الموافقة على اللقاحات في المجر تأتي ضمن برنامج الدولة لتطعيم مليون شخص على الأقل بحلول أواخر مايو القادم، وتتوقع بودابست وصول 5 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" خلال 4 أشهر.كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد صرح، في حديث لمحطة إذاعية محلية الأسبوع الماضي، بأن بلاده بوسعها الآن تطعيم كل شخص جرى تسجيله للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن المجر تأمل في تطعيم 6.8 مليون شخص بنهاية مايو أو بداية يونيو القادمين، من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.يذكر أن صربيا تعد أول دولة أوروبية تبرم صفقة مع الشركة الصينية، لكنها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.