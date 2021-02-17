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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:25 م
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
منار أحمد
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أعلنت الدفاعات السعودية، اليوم الأربعاء، عن اعتراضها طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المملكة.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى فى الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية، حسب قناة "العربية".

وأضاف التحالف أن محاولات الميليشيات للاعتداء على المدنيين تمثل "جريمة حرب"، وأنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.

وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرًا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".

وكان تقرير قد نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية مؤخرًا قد أوضح أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثى فى اليمن.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أعلن أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها بالقوانين الدولية.

كما شدد المجلس خلال جلسة عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على مضامين الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي الجبان من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولى، وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام في اليمن.

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