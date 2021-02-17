برلمانية «الشعب الجمهوري» تدعو لدعم المصانع المتعثرة

دعا جمال عبيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الدولة للاهتمام بملف الصناعة ودعم المصانع المتعثرة أو التي توقفت عن عمد، مشيرًا إلى أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية لمصر ولتحقيق طفرة اقتصادية بتوفير فرص عمل وإنعاش السوق المصري بالعملة الصعبة من خلال التصدير.وأضاف عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لو استغلت المواد الخام بمصر بتصنيعها بدلا من تصدريها في صورتها الخام مثل الفوسفات سيحدث نقلة نوعية.وشدد عبيد على أهمية دعم مصانع محافظته السويس خاصة التي توقفت أو تعثرت، وإنشاء مراكز تدريبية لشباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.ورحب النائب بما أعلنته وزارة قطاع الأعمال عن نقل مصنع سماد طلخا للسويس ليكون قريبًا من المواد الخام التي يحتاجها للعمل بجبل عتاقة، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل بكفاءة 3400 عامل وسينقل بعدد 400 عامل فقط فيما سيتم الاستعانة بأبناء السويس للعمل بالمصنع، داعيًا كافة المستثمرين بالمحافظة للاستعانة بأبناء السويس للقضاء على البطالة.كما أعلن النائب تبنيه لمشروع المدينة الصناعية بجنيفة للصناعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر الذي سيضم 220 مصنع ويحقق 5000 فرصة عمل،منوهًا إلى وزيرة الصناعة، نيفين جامع، تحمست كذلك لتنفيذ هذه المدينة.