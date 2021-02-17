هاني ضاحي: كل خطوات نقابة المهندسين تتم في العلن

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن كل خطوة تخطوها النقابة تتم في العلن، مضيفا:"هدفنا ترسيخ أسس سليمة ثابتة للعمل النقابي، تجعل من يتولى النقابة بعدنا قادرًا على استكمال ما بدأناه".جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة المهندس هاني ضاحي، بين المكتب الفني وأعضاء هيئة مكتب النقابة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.وأضاف ضاجي: و"يهمني ترك أثر طيب في النقابة لصالح المهنة والمهندسين، وملف الاستثمار كان متوقفا تماما في النقابة لسنوات طويلة، وتم تحريك مياهه الراكدة".وأكد ضاحي أن الشركة القابضة لاستثمارات المهندسين، التي تم البدأ في إجراءات تأسيسها، هي استشاري فني لصندوق المعاشات، وستتولى التعامل مع كل شركة تتولى إدارة المستشفى، والشركة التي ستتولى مشروع "سيتي ستار"، والشركات التي ستتولى إدارة باقي المشروعات الاستثمارية التابعة للنقابة.وقال: "الشركة القابضة لن ينتقل إليها ملكية أصول النقابة، وإنما ستتولى فقط التعامل مع الشركات التي ستدير تلك الأصول".