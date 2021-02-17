334 إصابة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى أن الرياض سجلت نحو نصف الإصابات الجديدة بكورونا، فيما سجلت 7 مناطق أخرى بالمملكة أقل من 10 إصابات فقط بالفيروس.