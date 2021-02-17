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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البيت المحمدي للتصوف» ناعيا طه ريان: كان مثالًا للصوفي الورع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:58 م
طه ريان
طه ريان
كتب : عمرو رشدى
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قدم البيت المحمدي للتصوف وأكاديمية أهل الصُّفَّة لدراسات التصوف وعلوم التراث، العزاء والمواساة لطلاب العلم وأروقة الجامع الأزهر في وفاة العالم الجليل شيخ السادة المالكية الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعميد كلية الشريعة والقانون الأسبق.

وقال «البيت المحمدي»، أن الراحل أثرى قاعات الدرس ومكتبات العلم بدروسه وكتبه وخلف لنا إرثا كبيرا من الباحثين الشرعيين ومؤلفات بينت أحكام الفقه في عدد من القضايا المعاصرة منها المسكرات وعقوبتها في الشَّريعة الإسلاميَّة» و«المخدِّرات بين الطِّب والفقه»، و«تعدُّد الزَّوجات ومعيار العدل بينهنَّ في الشَّريعة الإسلاميَّة»، و«ضوابط الاجتهاد والفتوى»، و«البيوع المحرَّمة وأثرها في تعامل المصارف»،  و«الرَّدُّ على الفكر العلمانيِّ»، و«الذَّبائح في الحجِّ: مصادرها ومصارفها» إضافة إلى مؤلفاته في الفقه المالكي.

وأكد «البيت المحمدي» أن فضيلته كان مثالًا للشيخ المربى والأستاذ القدوة منذ نشأته وحتى وفاته فكان حريصا على طلب العلم ونشره أينما حل أو ارتحل، وكان صوفيا ورعا زاهدا تلقى العلم في شبابه ولازم مجالس الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، رائد التصوف في العصر الحديث، والشيخ عبدالحليم محمود الإمام الزاهد، وكانت مجالسه عامرة بالذكر وطلاب العلم من شتى بقاع الأرض، جعل الله ذلك في ميزان حسناته وثبته عند السؤال وأسكنه فسيح جناته.

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