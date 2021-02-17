تفاصيل صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسيا

كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية، منذ قليل، عن وجود صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا، بوساطة روسية.وقالت إن هناك صفقة تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية، تنص على تحرير سوريين اثنين معتقلين لدى تل أبيب، مقابل الإفراج عن إسرائيلية محتجزة في الجانب السوري.وقالت مصادر إن عملية التبادل تتم حاليًا عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح قتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية في منطقة القنيطرة بطريق الخطأ، وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية حينها.وعقد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اجتماع أمني عاجل مع وزرائه، أمس الثلاثاء، طالبا منهم الحفاظ على السرية التامة، فيما لم يتم إخبارهم بشأن التفاصيل أو الملفات التي ستتم مناقشتها، مسبقا.وكشفت مصادر إسرائيلية، أن الاجتماع تناول بحث قضايا إنسانية تخص سوريا، بالتنسيق مع روسيا، مشيرة إلى أن الوزراء وقعوا على سرية هذا الاجتماع، فيما التقى ألكسندر بن تسفي، السفير الإسرائيلي لدى روسيا، مساء الثلاثاء، مع ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الكرملين إلى سوريا.وجرت محادثات هاتفية بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اليومين الماضيين، بمشاركة بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي.