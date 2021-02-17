رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تفاصيل صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:57 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية، منذ قليل، عن وجود صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا، بوساطة روسية.

وقالت إن هناك صفقة تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية، تنص على تحرير سوريين اثنين معتقلين لدى تل أبيب، مقابل الإفراج عن إسرائيلية محتجزة في الجانب السوري.

وقالت مصادر إن عملية التبادل تتم حاليًا عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح قتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية في منطقة القنيطرة بطريق الخطأ، وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية حينها.

وعقد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اجتماع أمني عاجل مع وزرائه، أمس الثلاثاء، طالبا منهم الحفاظ على السرية التامة، فيما لم يتم إخبارهم بشأن التفاصيل أو الملفات التي ستتم مناقشتها، مسبقا.

وكشفت مصادر إسرائيلية، أن الاجتماع تناول بحث قضايا إنسانية تخص سوريا، بالتنسيق مع روسيا، مشيرة إلى أن الوزراء وقعوا على سرية هذا الاجتماع، فيما التقى ألكسندر بن تسفي، السفير الإسرائيلي لدى روسيا، مساء الثلاثاء، مع ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الكرملين إلى سوريا.

وجرت محادثات هاتفية بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اليومين الماضيين، بمشاركة بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي.

موضوعات متعلقة

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

الصور

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل