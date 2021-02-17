قيادي إخواني منشق: سيناريوهات الإخوان الكاذبة تستهدف تشويه صورة الدولة

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن حرب الشائعات والأكاذيب وسيناريو التقليل من إنجازات الدولة وتشويهها ستظل أزمة عالقة ومستمرة في نفوس الجماعات المتطرفة والتنظيم الدولي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لتنظيم الإخوان تستهدف تشويه صورة الدولة وقادتها لم يتم غلقها، رغم أنها تبث سموم تمثل تهديد قاطع للأمن القومي المصري.وأوضح البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية وجهاز الاتصالات عليه دور كبير في مواجهة تلك المنصات الخبيثة والإرهابية، وتدشين صفحات للرد على تلك الأكاذيب والمنصات المعادية وعمل خطة ترويج عالية للإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، والتي جعلت مصر في الصدارة وبين مصاف الدول.