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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

فيصل زايد مديرا لوحدة الجودة بمستشفيات جامعة الأزهر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:56 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو الغيط،
إسلام أبوالمجد
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أصدر الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور فيصل حسن يوسف زايد، الأستاذ بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعي، مديرًا لوحدة الجودة بكلية طب الأزهر، ومشرفًا على أطباء الامتياز بمستشفى الحسين الجامعي، وسيد جلال.

وحصل فيصل زايد على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة عام 1998، وعين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة العظام بداية من عام 2000، وحتى عام 2004، ثم حصل على درجة الماجستير في جراحة العظام، في موضوع بعنوان إصابات المفصل الأخرمي الترقوي، ثم عين بعد ذلك مدرسًا مساعدًا بقسم جراحة العظام، واستكمل مشوار الدراسات العليا حتى حصل على درجة الدكتوراه عام 2009 في موضوع بعنوان: استخدام المنظار الجراحي لعمل تحرير لحافظة المفصل في علاج تيبس مفصل الكتف، ثم عين مدرسًا بقسم جراحة العظام.

وتدرج "زايد" في العمل الإداري، وعين نائبًا لمدير مستشفى الحسين الجامعي لشؤون الجودة والأقسام الداخلية، إضافة إلى ذلك شارك زايد في عديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وأشرف على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعد من الكفاءات العلمية المتميزة في مجال جراحات مناظير المفاصل وإصابات الملاعب، بجانب ذلك فهو عضو مؤسس في جمعية مناظير المفاصل وإصابات الملاعب المصرية، ونائب رئيس جمعية الروماتيزم والعظام المصرية، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات ومناظير الركبة، وعضو الجمعية الجنوب أمريكية لمناظير المفاصل.

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