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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:55 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، متابعته لكافة خطوات مشروع الجامعة الجاري تنفيذه والمتعلق بإنشاء "منصة إلكترونية" يعدها فريق من كلية الحسابات والمعلومات بالجامعة، لرسم بيانات عن فترة انتشار فيروس كورونا داخل محافظة أسيوط.

وأوضح الجمال، أنه من المقرر لها أن تضم عددًا من الإحصائيات والبيانات عن أعداد المصابين والمتعافيين وحالات الوفاة والتي تم تجميعها بالفعل بالتعاون مع المستشفيات المخصصة للعزل سواء التابعة للجامعة أو لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء حرص إدارة الجامعة على تقديم صورة واضحة بالأرقام والإحصائيات عن فترة انتشار فيروس كورونا، والتي ستكون متاحة لمستخدمي المنصة سواء من المواطنين العاديين أو من المرضى أو المتعافين أو من الأطباء والمتخصصين.

واستقبلت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء الفريق المكلف بإنشاء المنصة وعلى رأسهم الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور مروة حسين المدرس المساعد بقسم نظم المعلومات بالكلية، والدكتور مصطفى على المدرس بالكلية، والدكتور عمرو عبد العزيز المدرس بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف، وتضمن الاجتماع التركيز على أهم الخطوات الفعلية التي تم الانتهاء منها، والخطوات الجاري تنفيذها وكذلك الخطوات القادمة تمهيدًا لافتتاح المنصة وطرحها إلكترونيًا في القريب العاجل.

وأشادت غانك بجهود فريق عمل المنصة فى تجميع واستقبال البيانات وتنقيحها من مستشفيات العزل بأسيوط، بالتنسيق مع أعضاء وحدة الترصد بالمستشفيات الجامعية وعلى رأسها الدكتورة أميمة الجبالي، مديرة الوحدة.

وأكدت على أهمية تلك البيانات وضرورة مراجعتها بدقة من خلال برامج وعلوم البيانات، والتى لها دور كبير فى تقديم صورة متكاملة عن خريطة فيروس كورونا في فترة انتشاره ومرجعًا لطرق التعامل الصحيح فى حالة حدوث جائحة أخرى، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بسرية بيانات المرضى أثناء مرحلة الرصد والتجميع، مؤكدة دعمها الكامل للفريق وحرصها على التعاون معهم لتسهيل حصولهم على البيانات المطلوبة وتذليل أية عقبات قد تواجههم إيمانا بأهمية هذا المشروع والذي يعد الأول على مستوى الجامعات المصرية.

وحول محتويات المنصة، أوضحت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، أنها بالإضافة إلى تضمنها لبيانات وإحصائيات المرضى والمتعافيين والمتوفيين، فإنها ستشتمل كذلك على جزء تفاعلي لاستقبال أسئلة المواطنين حول الفيروس، مستعرضة عددًا من المراحل التى انتهى منها الفريق ومنها تجميع أكثر من 2 مليون "تغريدة" من موقع تويتر حول الجائحة، والتي أسهمت فى تقديم عددًا من الموضوعات والمعلومات والبيانات عن الفيروس من مختلف الدول العربية وليس محافظة أسيوط فقط، وحول المشكلات التى واجهت الفريق أشارت إلى أنها تمحورت حول نقص بعض البيانات وفقد العديد منها أثناء عملية التجميع اليدوي، إلا أنها أعربت عن حرص مستشفى الراجحى الجامعي ومستشفيات الصحة على التعاون مع الفريق لسرعة استكمال البيانات وتجميعها، مؤكدة أنه من المقرر الانتهاء من المنصة بشكل كامل فى مايو المقبل.

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