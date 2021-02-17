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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير البترول يشهد توقيع 10 عقود جديدة للبحث عن الذهب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:55 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن النجاح الذى حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله والتى تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها فى نهاية شهر نوفمبر الماضى تعطى دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصرى وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومى فى ظل الزخم والدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.

جاء ذلك خلال التوقيع على 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعًا جديدًا للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات حوالى 2ر11 مليون دولار.

شمل التوقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصرى المهندس نجيب ساويرس بإجمالى استثمارات حوالى 1ر4 مليون دولار للبحث عن الذهب فى 9 قطاعات بالصحراء الشرقية، وعقب التوقيع صرح المهندس نجيب ساويرس أن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزًا للشركات العالمية والمصرية العاملة فى نشاط التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب التى تم طرحها، وأصبحت مصر تعمل وفق النظم المعمول بها عالميا فى قطاع التعدين مما سيسهم فى زيادة الفائدة التى تعود للدولة والمستثمرين، وأكد أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة ستكون رافدا مهما للاقتصاد القومى، مشيدا بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية فى تطوير قطاع التعدين.

كما شهد الملا توقيع 3 عقود مع شركة ريد سى ريسورز الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله فى خمسة قطاعات بإجمالى استثمارات حوالى 5ر5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال أفريقيا للتعدين للبحث فى قطاعين باستثمارات حوالى مليون دولار، وعقد مع شركة العبادى للتعدين والمقاولات للبحث فى قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالى 636 ألف دولار.

وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار، وذلك فى 13 قطاعًا مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة وشركة إبداع فورجولد المصرية.

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