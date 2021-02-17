نقيب المحامين يلغي نظام تلقي طلبات القيد أمام محكمة النقض
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:55 م
محمد جعفرطباعة
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء النظام الحالي في تلقي طلبات قيد المحامين أمام محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض.
وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.
جاء ذلك في ضوء شكاوى بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض.
وتضمن النظام الجديد، تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي خاص، على أن تقدم الطلبات إلى نبيل صلاح مقرر لجان القيد بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض.
ويتولى صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، فيما يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد لديها.
وأهاب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من عدمه.
وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.
جاء ذلك في ضوء شكاوى بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض.
وتضمن النظام الجديد، تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي خاص، على أن تقدم الطلبات إلى نبيل صلاح مقرر لجان القيد بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض.
ويتولى صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، فيما يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد لديها.
وأهاب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من عدمه.