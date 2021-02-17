رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يلغي نظام تلقي طلبات ‏القيد أمام محكمة النقض

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:55 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء ‏النظام الحالي في تلقي طلبات قيد المحامين أمام ‏محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض.‏

وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم ‏الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم ‏الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من ‏يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.‏

جاء ذلك في ضوء شكاوى بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي ‏نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض.‏

وتضمن النظام الجديد، تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة ‏المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي ‏خاص، على أن تقدم الطلبات إلى نبيل صلاح مقرر لجان القيد ‏بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة ‏واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام ‏محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص ‏لهذا الغرض.‏

ويتولى صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون ‏يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب ‏المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه ‏الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، فيما يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات ‏بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد ‏لديها.‏

وأهاب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن ‏تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء ‏الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ‏ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور ‏لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من ‏عدمه.‏

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

الصور

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل