دعم متبادل.. كيف تطورت العلاقات بين مصر وباكستان على مر السنين؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة الرئيس إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.و تعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة، وتم تعيين أول سفير باكستاني في مصر في 30 يونيو 1948.وفي نوفمبر 1948، شهدت العلاقات تطورا سريعا، وقام رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك بزيارة مصر في طريق عودته من مؤتمر الكومنولث في لندن وناقش مع قادة مصر الموقف الدولي وشؤون العالم الإسلامي، وتوثقت العلاقات بين البلدين بعد توقيع اتفاق صداقة بين مصر وباكستان في عام 1951.مع قيام ثورة يوليو 1952، ساندت باكستان الثورة وأيدت سعيها للحصول على الاستقلال، وكان لمصر دور بارز في وقف الحرب الهندية – الباكستانية في عام 1965، وأرسل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 8 سبتمبر من نفس العام طلبًا لحكومتي البلدين بوقف فوري لإطلاق النار، وأعرب عن استعداده لبذل المساعي الحميدة لدي الحكومتين.و أعربت مصر عن قلقها العميق بصدد الحرب الهندية – الباكستانية عام 1971، وأبدت خوفها من المخاطر التي قد تهدد وحدة باكستان، حيث انفصلت باكستان الشرقية "بنجلادش" عن دولة باكستان.و وقفت باكستان إلى جانب مصر في حرب أكتوبر 1973، حيث قامت بإيواء بعض السفن الحربية المصرية، وقام الرئيس السادات بزيارة باكستان في عام 1974 ولعب دورًا رئيسيًا في إجراء المصالحة بين باكستان وبنجلاديش.كما كان لباكستان دور بارز في دعم الموقف المصري، بخصوص عودة مصر لمنظمة المؤتمر الإسلامي وذلك من خلال مؤتمر القمة الذي عقد في الرباط عام 1984.و لمصر وباكستان باع كبير في التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب سواء على المستوى الدولي او المستوى الإقليمي، وهناك قنوات اتصال بين الأجهزة الأمنية في مصر وباكستان للتنسيق في هذا المجال، ففي بداية مارس 2010 قام وفد مصري عالي المستوى بزيارة باكستان لإقامة برامج تعاون جديدة بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب.قدمت مصر لباكستان بعد فيضانات 2010 حمولة 5 طائرات نقل عسكرية تحمل أغطية وأدوية وخيام قيمتها 1.5 مليون دولار، وتوفير طائرة نقل عسكرية لمدة 10 أيام لمساعدة سلاح الجو الباكستاني، كما قدمت الشركات المصرية العاملة في باكستان مساعدات بلغت قيمتها 3 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم اتحاد الأطباء العرب مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة 100 ألف دولار وقام بإنشاء مستشفى في منطقة البنجاب وتشغيله لمدة عام.و كانت مصر من أوائل دول العالم، وأول دولة عربية وإسلامية، التي ترسل مساعدات إلى باكستان لمساعدة المهجرين نتيجة العمليات العسكرية في شمال غرب باكستان، حيث أرسلت مصر طائرتي شحن في 2009 بهما مساعدات إنسانية، ثم أرسل الهلال الأحمر المصري شحنة من الأدوية "1.5 طن" لصالح الهلال الأحمر الباكستاني في نوفمبر 2009.