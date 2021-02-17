بعد تعافيه.. مفيد فوزي يعود لفقرة «كلام مفيد» مع تامر أمين

أعلنت الإعلامية حنان مفيد فوزي عبر حسابها على " إنستجرام"، شفاء والدها الإعلامي مفيد فوزي، وعودته إلى شاشة النهار، الأربعاء، ليواصل فقرة" كلام مفيد" مع الإعلامي تامر أمين في برنامج" آخر النهار".والجدير ذكره أن الإعلامي مفيد فوزي كان تعرض لإصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي تعافى منها مؤخرا.