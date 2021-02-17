برلماني: المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لها «مفعول السحر»

قال النائب علي نور، عضو مجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة في المجال الصحي، استطاعت التخفيف من معاناة المصريين وآلامهم والتصدي للأمراض الوبائية والمزمنة ومنها "فيروس سي".وأضاف نور، خلال تصريحات له اليوم، أنه تم فحص نحو 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، للتخلص من فيروس سي الكبدي الوبائي وتوفير العلاج للجميع.وقال عضو مجلس النواب، إنه كان لهذه المبادرات مفعول السحر في التخفيف عن النظام الصحي وفي نفس الوقت التصدي لأمراض مزمنة لم يقترب أحد على توفير علاجها أو الإحاطة بها لدى المصريين.وأشا نائب حلايب وشلاتين، إلى أن قطاع الصحة وخلال السنوات الماضية نال اهتماما رئاسيا كبيرا، كما تضافر كبير بين مختلف جهود الدولة واستنفرت أجهزتها خلال أزمة فيروس كورونا.وأكد نور، أن الله وفق مصر، وفق تصريحات الرئيس السيسي، في التصدي لوباء كورونا والنجاة منه، متابعا: "كانت حياة الناس وما تزال تسير بشكل طبيعي بفضل الإجراءات الاحترازية القوية والفعالة، وقوة النظام الصحي المصري الذي لم ينهار أمام الفيروس".