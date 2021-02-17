تحويل 3 قرى إلى «وحدات قروية محلية» بالوادى الجديد

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنه التقسيم الإداري بالمحافظة التي انعقدت لمناقشة الطلبات المقدمة لتحويل القرى إلى وحدات محلية مستقله، بحضور اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، ومحمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود، السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية، والتي وافقت على استصدار قرارات إنشاء وحدة محلية قروية لقرية الجزائر بالخارجة، وقرية الشيخ والي بالداخلة، وقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.وأكد الزملوط، أن الموافقة جاءت تلبية لمطالب الأهالي وطبقًا للأسس والمعايير اللازمة للتحويل، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في استثناء شرط قلة عدد السكان لبعد المسافة بين تلك القرى والقرى الأم التابعة، وذلك لإتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين للتيسير عليهم، وخلق فرص استثمارية جديدة، لافتًا إلى أن عدد الوحدات القروية بمركز الخارجة أصبح 9 وحدات محلية ومركز الداخلة 19 وحدة ومركز الفرافرة 7 وحدات.