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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب وزير الصحة: الفقر والبطالة والأمية أبرز سلبيات الزيادة السكانية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:52 م
الدكتور طارق توفيق،
الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر، لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الفرد من المياه والأرض الزراعية، وكذلك الإزدحام المنزلي وتأثيره على الصحة العامة والنفسية والحالة التعليمية والتحصيل الدراسي.

وأوضح «توفيق» في تصريحات خاصة لـ«لدستور»، أنه كلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء في المحافظة، مشيرًا إلى أن «بعض الدراسات التي تقول بأن الأسرة التي يبلغ عدد أعضائها سبعة أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 100%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 94.3%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 5 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 90.8%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 76.7%، كما أثبتت الدراسات أنه كلما زاد أعداد الأطفال داخل الأسرة، زادت نسبة التشاحن والعدوانية والإضطرابات النفسية بينهم».

وأشار إلى أن ا«لأسرة صغيرة العدد لها فوائد كثيرة من بينها إنخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية، وتنعدم فيها فرص التسرب من التعليم، ويزيد اهتمام الأم بالطفل نفسيًا ويتوفر لديها وقت أكثر للرعاية والتربية الصحية لكل طفل، وتقل بها معدلات الطلاق».

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