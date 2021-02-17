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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«قومي السينما» يستعد لإنتاج سلسة أفلام لمواجهة الزيادة السكانية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:52 م
محمد الباسوسي
محمد الباسوسي
حسن أمين
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يعكف المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، حاليا بالإعداد لعمل سلسلة من الأفلام الدرامية التوعوية عن الزيادة السكانية، وذلك بناء علي توجيهات معالى وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وتماشيا مع اتجاهات الدولة لمواجهة قضية الزيادة السكانية في مصر.

و من المقرر أن يقوم المركز بإنتاج عده أفلام تناقش الموضوعات المتعلقة بالزيادة السكانية، ويتم فيها تقديم التوعية للمرأة والمقبلين علي الزواج بضرورة تنظيم الأسرة ودور ذلك في النهوض،على أن يتم ذلك بالشكل الدرامي الذي يلائم كافة فئات المجتمع وخاصة المجتمع الريفي.

و من جانبه سيقوم المركز بعرض هذه الأفلام علي كافة محافظات وقري مص، من خلال المسارح المتنقلة الخاصة بوزارة الثقافة للوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف في مختلف أنحاء الدولة.

يأتي ذلك في إطار اتجاهات الدولة لتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسرة إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأبناء، وكذلك لمساعدة الدولة في توفير التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي لكل فرد في المجتمع.

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