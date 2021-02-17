أمطار ثلجية في كفر البطيخ بدمياط

شهدت مدينة كفر البطيخ بدمياط، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار ثلجية، بعد أن شهدت المدينة موجة من الرياح الشديدة، أعقبها هطول الأمطار.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد بشفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة والطرق السريعة وأماكن تجمع الأمطار.يذكر أن مدينة كفر البطيخ بدمياط شهدت سقوط سطح على خطوط كهرباء وتحركت حملة من هندسة كهرباء كفر البطيخ لإصلاح الخطوط خشية إصابة المواطنين.