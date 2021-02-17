تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ

قرر المجلس الأعلى للثقافة، تحت إشراف الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، توقيف الندوات ليومي الأربعاء والخميس 17 و18 فبراير 2021 بسبب الظروف الجوية السيئة.وكان من المقرر عقد ندوة بعنوان "أثر الحضارة المصرية على الحضارة اليونانية" في الثانية عشرة ظهر الأربعاء، ومناقشة كتاب الدكتور إبراهيم العيسوي "تجديد الفكر الاقتصادي" في السادسة من مساء نفس اليوم، وندوة أخرى كان من المقرر انعقادها يوم الخميس 18 فبراير الجاري، تحت عنوان "قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل".ومن المتوقع استئناف الأنشطة الثقافية ابتداءً من الأسبوع المقبل، مع مراعاة الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا.