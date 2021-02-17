المعارضة لأردوغان: كيف لك أن تضحك بينما قتل 13 من أولادنا؟

انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير التركي، لطفي تركان، نوبة الضحك التي انتابت الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الإعلان عن مقتل 13 جنديًا تركيًا في كارا، قائلًا: "الضحك أوضح للناس كل شيء".وانتقدت وسائل إعلام تركية رئيس الجمهورية التركي، بعدما رصدته عدسات الكاميرا يضحك في مؤتمر حزبه الاثنين، رغم مقتل 13 ضابطًا تركيًا في شمال العراق.وتبرز الصورة المتداولة لأردوغان في الصحف التركية السعادة على وجهه، أثناء حديثه عن قتلى الجيش التركي.وذكر موقع خلق ويب التركي، أن تركان قال في البرلمان التركي، اتضح أمامنا كل شيء في مؤتمر ريزه، ماذا يعني الضحك، لدي 4 أطفال إذا أصيبت أناملهم سأهدم الدنيا، كيف لك أن تضحك بينما قتل 13 من أولادنا.كان مركز الدفاع الشعبي أصدر بيانًا رسميًا يدين فيه هجوم الجيش التركي على معسكر حزب العمال الكردستاني، محملًا مسؤولية الضحايا الأتراك من الجنود والضباط لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي أعطى إذنًا رسميًا للجيش بقصف المعكسر رغم علمه بوجود أسرى أتراك.