59821 اجمالي إصابات كورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 59 ألفًا و821 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت حالة مجتمعية واحدة و10 حالات وافدة من الخارج تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم البلاد.ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي حالات الوفاة 29 بينهم 15 مصابًا توفوا لأسباب أخرى.