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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال القوافل الطبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:40 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار عمل القوافل الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري والتضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة في إطار توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية بأنه قد تقرر تنظيم قوافل طبية لمدة 4 أيام خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري، حيث بدأت أعمال القافلة أمس الثلاثاء بوحدة طب الأسرة بقرية شرانيس بمركز قويسنا ويستمر العمل اليوم بمقر مؤسسة النور الخيرية بقرية ميت أبو شيخة بقويسنا وسيتم استكمال أعمال القافلة لمدة يومى الخميس 18 فبراير بالوحدة المحلية بالماى بمركز شبين الكوم، والجمعة 19 فبراير بمركز شباب مدينة تلا وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات (باطنة وجلدية وعظام وأطفال ) مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر التي الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيدًا بجهود جمعية الهلال الأحمر المصري ودوره البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.
استمرار أعمال القوافل الطبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية
استمرار أعمال القوافل الطبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية
استمرار أعمال القوافل الطبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية
استمرار أعمال القوافل الطبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

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