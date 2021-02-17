تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

قال اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إنه رغم سوء الأحوال الجوية والطقس الرديء، ووصول سرعة الريح الى 45 عقدة وارتفاع الموج إلى حوالى 5 أمتار، يستمر الميناء فى استقبال ومغادرة السفن.وأكد أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، مشيدًا بالكفاءة العالية لمرشدى هيئة ميناء دمياط ولجميع العاملين على القاطرات والوحدات البحرية والإخلاص فى العمل والتى كانت عاملًا أساسيًا فى عدم إغلاق البوغاز، حيث تعامل الميناء مع 24 سفينة.وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7787 طنا، تشمل: 1038 طن فوسفات و30 طن يوريا و524 طن رمل و6195 كلنكر.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11373 طنا، تشمل: 405 طن ذرة و3000 طن خردة و1236 طن حديد، و2640 طن زيت طعام، و2865 طن سكر و1227 طن قمح.بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 37 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وقرنبيط وبسلة وخرشوف وخس ونعناع) وحاصلات زراعية (ليمون وبصل وكمون وفول سودانى ولب) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأستراليا وألمانيا وبلجيكا وأوكرانيا وهولندا والصين وسلوفينيا ومالطا وأمريكا وإسبانيا وروسيا وهونج كونج والهند.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1173 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78691 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55928 طنا.