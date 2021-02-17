السلموني: تأمين شامل لجميع مشروعات العاصمة الإدارية خلال الطقس السيئ

السلموني: تأمين شامل لجميع مشروعات العاصمة الإدارية خلال الطقس السيئ
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:34 م
علا العلافطباعة
قال المهندس يسري السلموني، مدير إحدى شركات المقاولات المنفذة للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يتم تنفيذ خطة أمن وسلامة جميع العاملين بالمشروعات العملاقة القومية في حالة هطول الأمطار، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات.
وأكد السلموني في تصريحات لـ«الدستور»، ضرورة إخلاء جميع العمال من مكان العمل وتفعيل خطة الطوارئ إذا لزم الأمر في حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة، والعمل على تأمين الرافعات والمناطق المفتوحة.
وأشار إلى أن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية والعلمين والتي تتميز بتنفيذ الأبراج المرتفعة تعمل على متابعة الأرصاد الجوية وإخطار المنفذين على المشروع بتطبيق خطة الطوارئ، والتي تتضمن التركيز على حماية العاملين بالمشروع طوال مدة التنفيذ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وفقا للتصميم المعتمد من الدفاع المدني، تبين للعاملين مدى خطورة العمل بالموقع، حسب طبيعة الأعمال المنفذة.
وأضاف، أنه يجب التأكد من جميع الآلات والآليات والأجهزة والسقالات المستخدمة بالموقع من سلامتها وصلاحيتها حتى لا تهدد العاملين، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم معدات الوقاية وارتداءها لجميع العاملين بالمشروع.
وأكد السلموني في تصريحات لـ«الدستور»، ضرورة إخلاء جميع العمال من مكان العمل وتفعيل خطة الطوارئ إذا لزم الأمر في حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة، والعمل على تأمين الرافعات والمناطق المفتوحة.
وأشار إلى أن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية والعلمين والتي تتميز بتنفيذ الأبراج المرتفعة تعمل على متابعة الأرصاد الجوية وإخطار المنفذين على المشروع بتطبيق خطة الطوارئ، والتي تتضمن التركيز على حماية العاملين بالمشروع طوال مدة التنفيذ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وفقا للتصميم المعتمد من الدفاع المدني، تبين للعاملين مدى خطورة العمل بالموقع، حسب طبيعة الأعمال المنفذة.
وأضاف، أنه يجب التأكد من جميع الآلات والآليات والأجهزة والسقالات المستخدمة بالموقع من سلامتها وصلاحيتها حتى لا تهدد العاملين، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم معدات الوقاية وارتداءها لجميع العاملين بالمشروع.