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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السلموني: تأمين شامل لجميع مشروعات العاصمة الإدارية خلال الطقس السيئ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:34 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
علا العلاف
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قال المهندس يسري السلموني، مدير إحدى شركات المقاولات المنفذة للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يتم تنفيذ خطة أمن وسلامة جميع العاملين بالمشروعات العملاقة القومية في حالة هطول الأمطار، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات.

وأكد السلموني في تصريحات لـ«الدستور»، ضرورة إخلاء جميع العمال من مكان العمل وتفعيل خطة الطوارئ إذا لزم الأمر في حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة، والعمل على تأمين الرافعات والمناطق المفتوحة.

وأشار إلى أن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية والعلمين والتي تتميز بتنفيذ الأبراج المرتفعة تعمل على متابعة الأرصاد الجوية وإخطار المنفذين على المشروع بتطبيق خطة الطوارئ، والتي تتضمن التركيز على حماية العاملين بالمشروع طوال مدة التنفيذ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وفقا للتصميم المعتمد من الدفاع المدني، تبين للعاملين مدى خطورة العمل بالموقع، حسب طبيعة الأعمال المنفذة.

وأضاف، أنه يجب التأكد من جميع الآلات والآليات والأجهزة والسقالات المستخدمة بالموقع من سلامتها وصلاحيتها حتى لا تهدد العاملين، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم معدات الوقاية وارتداءها لجميع العاملين بالمشروع.

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