تعليم القاهرة يناقش إجراءاته خلال الفصل الدراسي الثاني

اجتمع محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ومدير المديرية بقيادات المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، لمناقشة آليات العمل وفق قرارات وتوجيهات، وزير التربية والتعليم، خلال الفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكيد على التزام المديرية بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.وأوصى وكيل تعليم القاهرة مديري العموم باحتواء العاملين والحد من المشاحنات ومراعات الظروف الحالية، وتطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة عمليات التعقيم المستمر.ووجه إلى سرعة صرف مستحقات العاملين وحوافز والتجريبيات، وسرعة الرد على الشكاوى وحل المشكلات والانتهاء الفوري منها باعتبارها منظومة إلكترونية متصلة بمجلس الوزراء مباشرة.كما أكد عطية إدارة المتابعة والتوجيه المالي والإداري ومتابعة المخازن بالإدارات التعليمية وتوزيع كتب المرحلة الثانوية العامة بعد تصنيفها على المدارس وتوضع بمكتبات المدارس حيث يتثنى للطلبة الاطلاع عليها.ووجه شئون العاملين وبخاصة الانتدابات والإجازات مراعاة ومتابعة المستندات، والمكاتبات جيدا قبل عرضها، على مديري العموم تحري الدقة في التأشيرات.