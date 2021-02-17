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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:52 م
صنايعية مصر
صنايعية مصر
آلاء حسن
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يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في النسخة (61) من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية، الذي تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر خلال الفترة من 15 وحتى 25 فبراير الجاري، بالقاهرة الجديدة.

وصرح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، بأن المشاركة بجناحين، يضم أحدهما نتاج أعمال المشاركين بالدفعة الأولى لمبادرة "صنايعية مصر"، والتي تضم أعمال الخزف ـ النحاس ـ التطعيم بالصدف ـ الخيامية وقشرة الخشب بالإضافة إلى فنون الحلى، كما يضم الجناح الآخر منتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط الذى يعد واحدًا من أهم مراكز الحرف، ويمتلك الكوادر الفنية المتخصصة للتدريب.

وأشار "عبدالوهاب" إلى أن مشاركة صندوق التنمية فى "ديارنا" هى الأولى، والذى يعد من أهم وأقدم معارض وملتقيات الحرف التراثية فى مصر.

جدير بالذكر أن مبادرة "صنايعية مصر"، التي أطلقتها القيادة السياسية للحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويشرف على التنفيذ صندوق التنمية لإعداد الدارسين للتعرف على الحرف وتعلمها، ورفع كفاءة العاملين فى مجالات الحرف التراثية من المتدربين، لإحياء التراث المادى فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجها جديدا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

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