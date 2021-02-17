شكري: علاقات وثيقة تربط مصر بباكستان منذ استقلالها

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية الباكستاني للقاهرة تأتي في إطار استئناف وتيرة العلاقات في كافة مجالاتها، والتي تعود لاستقلال باكستان في عام 1948، لافتًا إلى أن هناك أوجه تماثل كبيرة وارتباط بين الشعبين، كما أن باكستان دائمًا تتخذ مواقف داعمة لمصر، كما تتعاون مصر مع باكستان في الإطار المتعدد.ولفت شكري إلى أن جولة المشاورات تطرقت إلى كيفية استعادة مجالات التعاون وعقد دورات متلاحقة من اللقاءات على المستوى الوزراي، فضلًا عن تبادل الزيارات على مستوى القمة لإعادة العلاقة الخاصة بين البلدين وتوسيع رقعة التعاون بما يوسع المصالح التنموية والتوافق حول كثير من القضايا.