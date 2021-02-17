السيسى يتلقى دعوة من نظيره الباكستاني لزيارة إسلام آباد

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان.وقال المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، إن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس رسالة من نظيره الباكستاني عارف علوي، متضمنة التأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل، كذلك دعوة إلى زيارة دولة باكستان، في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.