بسبب حضانة طفل شقيقته.. سائق يقتل نجل خاله ويجرح الأخر في الوراق

شهد شارع ترعة السواحل بالوراق، معركة دموية عندما قام سائق "توكتوك" بتمزيق نجلي خاله ما أدى لمقتل أحدهما واصابة الاخر بطعنة يرقد على اثرها بالرعاية المركزة.و تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغا بوقوع مشاجرة بشارع ترعة السواحل بالوراق ووقوع مصابين، وانتقلت قوات الامن لفحص البلاغ وتبين إصابة شقيقين أحدهما بطعنتين نافذتين بالصدر، والأخر بطعنة نافذة بالصدر تم نقلهما إلى المستشفى، وفارق الأول الحياة متأثرا بإصابته وتم إيداع الثاني غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج.شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.اشارت التحريات بقيادة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل خال المجني عليهما حيث أن أحدهما زوج شقيقته، وتوجد بينهما خلافات اسرية بسبب حضانة طفل.وأضافت التحريات أن القتيل كان متزوجا من شقيقة المتهم وأن زوجته، توفيت منذ 7 أشهر وعقب وفاتها خلافات بين أسرتها وزوجها على حضانة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، كما تردد رفض والد الطفل الانفاق عليه وحدوث مشاجرات مستمرة بينه وبين شقيق زوجته المتوفاة.وتبين أن يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين طرفين المتهم ووالدته، و3 من أصدقائه وبين زوج شقيقته وشقيقه الآخر قام خلالها المتهم بالتعدي على نجلي خاله بالضرب ب "كزلك" وأحدث اصاباتهما، وألقت قوة امنية برئاسة المقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق القبض على المتهم ووالدته، و3 من أصدقائه واحالتهم الي النيابة العامة بعد ضبط سلاح الجريمة وتحرير محضر بالواقعة.