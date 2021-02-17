رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب حضانة طفل شقيقته.. سائق يقتل نجل خاله ويجرح الأخر في الوراق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:31 م
جثة
جثة
ندى حمدي
طباعة
شهد شارع ترعة السواحل بالوراق، معركة دموية عندما قام سائق "توكتوك" بتمزيق نجلي خاله ما أدى لمقتل أحدهما واصابة الاخر بطعنة يرقد على اثرها بالرعاية المركزة.

و تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغا بوقوع مشاجرة بشارع ترعة السواحل بالوراق ووقوع مصابين، وانتقلت قوات الامن لفحص البلاغ وتبين إصابة شقيقين أحدهما بطعنتين نافذتين بالصدر، والأخر بطعنة نافذة بالصدر تم نقلهما إلى المستشفى، وفارق الأول الحياة متأثرا بإصابته وتم إيداع الثاني غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج.

شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

اشارت التحريات بقيادة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل خال المجني عليهما حيث أن أحدهما زوج شقيقته، وتوجد بينهما خلافات اسرية بسبب حضانة طفل.

وأضافت التحريات أن القتيل كان متزوجا من شقيقة المتهم وأن زوجته، توفيت منذ 7 أشهر وعقب وفاتها خلافات بين أسرتها وزوجها على حضانة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، كما تردد رفض والد الطفل الانفاق عليه وحدوث مشاجرات مستمرة بينه وبين شقيق زوجته المتوفاة.

وتبين أن يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين طرفين المتهم ووالدته، و3 من أصدقائه وبين زوج شقيقته وشقيقه الآخر قام خلالها المتهم بالتعدي على نجلي خاله بالضرب ب "كزلك" وأحدث اصاباتهما، وألقت قوة امنية برئاسة المقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق القبض على المتهم ووالدته، و3 من أصدقائه واحالتهم الي النيابة العامة بعد ضبط سلاح الجريمة وتحرير محضر بالواقعة.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
المزيد

الثقافة

الثقافي الفرنسي يعلن فتح باب الترشح لمنحة رفاعة الطهطاوي

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»