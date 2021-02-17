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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات لمتابعة تطورات الطقس السيئ..

الطقس السيئ يضرب بورسعيد لليوم الثاني.. والمحافظ في غرفة العمليات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:30 م
غرفة العمليات بورسعيد
غرفة العمليات بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة بورسعيد لليوم الثانى على التوالي، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية لآخر تطورات موقف الأمطار والطقس السيئ، في كافة أحياء المحافظة بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة واللواء إبراهيم عزب المشرف العام علي ادارة الازمات والطوارئ والأجهزة المعنية

وتابع اللواء عادل الغضبان، مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية أعمال سحب وشفط المياه من الأحياء وتلقى بلاغات تراكم المياه في مختلف المناطق، كما قام محافظ بورسعيد بالإشراف على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتقسيم العمل وسرعة احتواء ومواجهة موقف الأمطار

وشدد على الاستمرار بالعمل وتكثيف الجهود والتواجد الميدانى فى كافة الأحياء للانتهاء من أعمال إزالة المياه وعودة الأوضاع لطبيعتها، كما شدد على ضرورة إزالة أى معوقات أو آثار سلبية نتجت عن الطقس السيئ والعمل على عودة الحركة المرورية وسيرها بانتظام، لافتًا إلى متابعته أولًا بأول مع كافة الأجهزة التنفيذية لحين استقرار الأحوال الجوية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء جهودها على مدار 24 ساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسحب تراكمات المياه، حيث تابع محافظ بورسعيد، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لسرعة التعامل مع تراكمات المياه وتيسير حركة المواصلات والمواطنين، حيث تم الدفع بجميع سيارات كسح وشفط المياه

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