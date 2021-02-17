رئيس وزراء فلسطين: نسبة تسجيل الناخبين تعكس تعطش الشباب للحياة السياسية

صرح رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، بأن نسبة تسجيل الناخبين ممن يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي تجاوزت حاجر الـ93% تعكس توق الناخبين وتعطشهم، لا سيما فئة الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وممارسة حقهم باختيار ممثليهم ورسم ملامح مستقبلهم عبر المشاركة فى العملية الديمقراطية التي تقوم على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية.أعرب أشتية في بيان له اليوم، عن سعادته ببلوغ هذه النسبة غير مسبوقة بين الدول التي تعتمد السجل الانتخابي بدل السجل المدني في التحضير لانتخاباتها.وشكر أشتية لجنة الانتخابات المركزية التي تمكنت من بلوغ هذه النسبة مع الحفاظ على الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما وجه شكره للقوى الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التى أسهمت فى تشجيع المواطنين من أصحاب حق الاقتراع وحثهم على إدراج أسمائهم في سجل الناخبين.وطالب أشتية جميع المواطنين الذين سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين للمشاركة في العملية الديمقراطية وعدم الاستنكاف عن ممارسة حقهم في تحديد ملامح مستقبلهم، ومستقبل شعبهم، الذي يناضل من أجل بلوغ الحرية والانعتاق من الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس، مع حق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194 باعتبار أن الممارسة الديمقراطية هي جزء من العملية النضالية.وشدد على استعداد الحكومة لتسخير كل ما لديها من إمكانيات والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاح هذا العرس الوطني، وفقًا لوكالة "وفا".